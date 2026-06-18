България е на първо място в Европейския съюз по златни медали на глава от населението в състезанията по природни науки. Това стана ясно по време на традиционната „Олимпийска закуска“.

На нея се събират талантите, ръководителите на отбори, партньори и медии. Тя е организирана от VIVACOM и сдружението на олимпийските отбори. За миналата година учениците ни са спечелили общо 39 медала от международни олимпиади, от които 8 златни.

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Тя има ум като бръснач. Казва се Елена Йорданова и е в дванадесети клас. Носител е на златен и бронзов медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

„По-интересният кръг е практическият - анализът на данни. Реално това е дейност, която истинските астрономи всъщност извършват“, разказва Елена. Тя се надява се някой ден да открие отговорите на най-големите загадки като например какво е имало преди Големия взрив.

Никола Каравасилев е ръководител на отбора по астрономия и астрофизика. За Елена той казва, че е един от най-силните хора, с които е работил. Никола споделя още, че тайната към успехите се крие в упорития труд и казва, че тръпката от състезанията е много голяма.

Друг от талантите ни е Андрей Стефанов. Той е състезател по математика и информатика. Видовете задачи са четири – алгебра, комбинаторика, геометрия и теория на числата. Според него „доста от нещата в теория на числата са напълно неприложими в истинския живот, но тези неща развиват логическото мислене и ни позволяват да решаваме по-трудни проблеми“.

VIVACOM подкрепя младите талантите от 2020 година, а днес компанията заяви, че удължава своята подкрепа към тях и през следващите три години. Чекът връчи главният изпълнителен директор на VIVACOM Асен Великов.

Редактор: Цветина Петрова