„Имотът е закупен през 2006 година от частно лице, а в момента имаме одобрен проект за изграждане на многофамилна жилищна сграда с около 60 апартамента”, това коментира инвеститорът Пламен Малчев в ефира на „Здравей, България” по NOVA. Строежът, разположен непосредствено до река Санданска Бистрица, раздели обществеността в града и доведе до жалби и проверки на институциите заради съмнения, че навлиза в речното корито.

По думите на собственика на имота всички строително-монтажни дейности се извършват след влизането в сила на абсолютно всички разрешителни и нормативни документи и след изтичането на техните срокове за обжалване. Планираната сграда трябва да достигне до 15 метра височина, което се равнява на около три етажа. Според Малчев, проектът е съгласуван с всички държавни и общински институции.

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Инвестиционното предложение е допустимо и не създава риск от заливане на имота от речните води, става ясно от документ на Басейнова дирекция и РИОСВ – Благоевград с дата 20 юни 2025 година, който инвеститорът показа. „Аз лично за нас съм спокоен, защото се вижда, че ние по никакъв начин не сме нарушили нито коритото на реката, нито сме излезли от границите на имота”, допълни Малчев по повод твърденията, че строителството нарушава дигите на реката.

Бреговете в този участък са с височина между три и четири метра, като при проверките на институциите реката е била в най-голямото си пълноводие и не е констатирана опасност от преливане, обясни още собственикът. Той посочи, че имотът е защитен от естествения бряг, укрепен със стогодишни дървета. Към момента инвеститорите вече имат сключени договори за продажба на жилища „на зелено”, но търпят големи загуби заради спирането на дейностите.

Към този момент строежът е прекратен със заповед на РИОСВ. Проверките от страна на институциите са установили, че част от строителните дейности се извършват в територия, попадаща в крайбрежната заливаема ивица на река Санданска Бистрица и в район със значителен потенциален риск от наводнения. Спирането е в сила до отстраняване на нередностите. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради уроците от близкото минало и случаите на наводнения в други точки на страната, отбеляза водещият в студиото.

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