На 17 юни небето стана сцена на красив космически спектакъл на Луната в полумесец и Венера. Явлението беше описано от NASA, като то беше наблюдавано и в САЩ, и у нас, но се виждаше по различен начин.

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В САЩ и по-голямата част от Канада Венера беше затъмнена през деня от сребърния сърп на Луната, а "играта на криеница" продължи за кратко. Това явление се нарича окултация, но думата „затъмнение“ по-добре предава визуалния драматизъм на събитието. Окултацията се наблюдава когато Луната преминава пред друг небесен обект - планета или звезда, от нашата гледна точка на Земята.

Вечерта на 17 юни "играта" на Венера и Луната беше наблюдавана и от България.

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Снимка: Цветина Петрова, NOVA

Но тук то не представлявааше окултация, а много близко преминаване на спътника и планетата - изключително красива "среща" във вечертоно небе.

На 21 юни е и лятното слънцестоене, с което започва и астрономическото лято. Около дните на слънцестоенето в Северното полукълбо дните ще бъдат най-дълги, а нощите най-къси.

Редактор: Цветина Петрова