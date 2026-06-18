Парламентарната комисия за контрол над службите прие на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана.

С измененията се въвежда изискване решението кои лица да бъдат охранявани да се взима от Народното събрание на закрито заседание.

Свалиха охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов

Предложението беше внесено от Асен Василев от „Продължаваме промяната“.

Редактор: Никола Тунев