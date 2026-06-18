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С измененията се въвежда изискване решението кои лица да бъдат охранявани да се взима от Народното събрание
Парламентарната комисия за контрол над службите прие на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана.
С измененията се въвежда изискване решението кои лица да бъдат охранявани да се взима от Народното събрание на закрито заседание.
Свалиха охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Предложението беше внесено от Асен Василев от „Продължаваме промяната“.Редактор: Никола Тунев
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