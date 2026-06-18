"В следващите 2-3 седмици ще виждаме цени със 7-8 цента надолу на светлите горива у нас. От 1 юли може да имаме цени под 1,45 евро навсякъде", каза в в "Интервюто в Новините на NOVA" Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

"Има много съоръжения в региона на Близкия изток, които трябва да бъдат възстановени и имат определена цена, която да се възстанови. Важно е да продължат мирните преговори и те да са в сила в дългосрочен период", заяви още той.

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"Страната ни не тръгна към запасите от горива, защото ние не получаваме горива от Близкия изток. Запазихме цените, като най-високата цена беше около 1,80 евро. С началото на учебната година е реалистично да виждаме цени около 1,30 евро, защото дотогава всички загуби и трафикът да бъдат възстановени. Потреблението в световен мащаб не е голямо. Цените бяха такива, защото имаше страх, че горивата ще свършат", изтъкна Хаджидимитров.

По думите му няма да има поскъпване на горивата през лятото. "Това лято имахме късмета войната да свърши. С около 4 цента са паднали дизеловите горива, а в следващите дни може да видим спад с по още 2-3 цента", обясни той.

Той увери, че качеството на горивата у нас е едно най-добрите в България. "Процентът на некачествените горива у нас е под 0,5%. Местата, където може да се намерят лоши горива. Местата, където може да има некачествено предлагане, се броят на едната ми ръка. 80% от бензиностанциите ни се снабдавят с гориво от "Нефтохим", каза представителят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев