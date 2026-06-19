Снимка: Стопкадър
Излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в района
Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността "Баба Алино". От своя страна, регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви.
Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране
На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени и на всички компетентни институции.Редактор: Дарина Методиева
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