Специалисти започват обследване на цялото българско Черноморие за рискови обекти и незаконно строителство

Незаконният град край Варна вече се обследва и от въздуха. Експерти използват дронове, за да картографират мащабите на строителството в местността „Баба Алино”, където бяха открити десетки незаконни постройки.

Това е съвместна инициатива с колегите от Камарата на архитектите тук във Варна, обясни проф. Стелиян Димитров от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. 

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Методът на изследването се нарича въздушно лазерно сканиране. Извършва се с активен сензор, монтиран на дрон. 

Става въпрос за излъчване на лазерни импулси с много висока честота, които проникват под горската растителност и създават много точна геометрия на терена и на сградите, които се намират под горската растителност”, обясни проф. Димитров.

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Дотук данните сочат, че в района има много растителност. „Вероятно е правено сериозно прочистване, защото растителността не беше чак толкова гъста около сградите. Заснехме доста по-широка площ – около половин квадратен километър за около 40 минути. Това впоследствие ще ни позволи да създадем много прецизен триизмерен модел на терена, дигитално да премахнем растителността и да видим реалните очертания на това селище”, обясни проф. Димитров. По думите му точността ще е в рамките на 2-3 см.

Могат да се изчислят площите на сградите, могат да се видят площите на алеите, както и цялата видима инфраструктура”, обясни експертът.

Кое е законни и кое – не, ще преценяват архитектите. „Те ще наложат върху нашия модел подробните устройствени планове и всички устройствени документи, които са налични, включително информацията от Кадастъра. Така ще установим кое е отразено, кое не е отразено и ще получим много пълна картина за ситуацията в тази част на Варна”, каза проф. Димитров. Той очаква първите резултати да са готови още в четвъртък.

Но проверките не спират дотук. След бедствието в „Елените” от миналата година специалисти започват обследване на цялото българско Черноморие, за да установят има ли рискови обекти, незаконно строителство и потенциални заплахи за крайбрежието.

От доста време извършваме обследвания на така наречените малки водосбори, които са и най-рисковите по отношение на наводненията", каза проф. Димитров.

Миналата седмица са се натъкнали на проблем в Свети Влас. „Има 500-метрова тръба, в която се заустват 4,5 квадратни километра водосбор", обясни проф. Димитров. Отгоре има построени хотели и  почивни комплекси.  „Практически това означава при сериозен валеж да възникне проблем, да не кажа бедствие”, каза проф. Димитров.

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