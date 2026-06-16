Камарата на архитектите започна проучване на местността „Баба Алино” край Варна.

Снимка: Емил Дамянов, Nova

Тя ще направи извеждането на точен геодезически модел чрез 3D лазерно сканиране (LiDAR) или фотограметрия с дрон в местността.

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Снимка: Емил Дамянов, Nova

Инициативата е на председателя на Камарата на архитектите във Варна арх. Марин Велчев, който, заедно с екипа на директора на Университетския център за геопространствени изследвания и технологии към СУ проф. Стелиян Димитров, цели да установи реалната застроена площ с точност до 2 см, отстояния от сгради и всичко по прилежащата инфраструктура.

Снимка: Емил Дамянов, Nova

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В проучването се включват и студенти от програмата „Климатични промени и направление” към Геолого-географския факултет на Софийския университет. Очаква се точните резултати да излязат в четвъртък.