„Наднормено тегло” и „затлъстяване” са различни неща. Затлъстяването е болест, хронично заболяване, а наднорменото тегло е предшестващ фактор. Това обясни в предаването „Социална мрежа” доц. Константин Гроздев, който е председател на Българското дружество по метаболитна и бариатрична хирургия.

„Лесно може да бъде определено по индекс на телесната маса, който е съотношението между килограмите и ръста на квадрат. Когато това съотношение е над 30 – говорим за затлъстяване, между 25 и 30 говорим за наднормено тегло”, уточни той.

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По думите му всеки четвърти българин е със затлъстяване, а не с наднормено тегло, което води до много рискове, свързани с увреждане на всички органи и системи. „Тоест всеки четвърти българин живее под риск от инфаркт, риск от инсулт, под риск от онкологично заболяване. Защото затлъстяването е свързано с увеличаване на честотата на злокачествените заболявания в световен мащаб. Освен, че имаме пандемия от затлъстяване, покрай нея върви и пандемия от увеличаване на честотата на онкологичните заболявания, свързани със затлъстяване”, категоричен бе доц. Гроздев. Той подчерта, че този проблем е съществен, но подценен.

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По думите на специалиста, проблемът се корени в това, че в обществото и сред професионалистите не се признава и не се приема, че затлъстяването е хронично заболяване.

„Адекватното решение е лечение, което е доказало своята ефективност с годините, а именно медикаментозно лечение и бариатрична метаболитна хирургия. Метаболитната хирургия подобрява качеството на живот, хората редуцират тегло, така че да живеят здравословно, предотвратява се развитието на всички тези заболявания, които споменахме”, категоричен бе доц. Гроздев. Той допълни, че медикаментозното лечение е подходящо за по-леките форми на затлъстяването.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова