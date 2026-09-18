Снимка: Стопкадър
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Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно
От МОН ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно.
Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик - да се минава през серия от по-леки наказания. И още - да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват.
Дисциплина и промяна във финансирането на училищата са основни приоритети за МОН
От Синдикат „Образование“ обаче настояват редом със стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е и да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете.Редактор: Ивета Костадинова
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