В пустинята Гоби в Северен Китай семейство животновъди превърна губеща ферма за камили в успешен бизнес с камилско мляко. Когато започнали през 2020 година, имали само 20 женски камили. Днес стадото им наброява над 670.

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В началото фермата натрупала загуби заради скъпо оборудване и трудности при доенето. Решението се оказало необичайно – стопаните трябвало първо да спечелят доверието на животните.

Как един пастир превърна части от пустинята Тангер в зелена земя (ВИДЕО)

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С помощта на по-опитни пастири те усъвършенствали грижите и производството. Миналата година продажбите на мляко надхвърлили 6 милиона юана, а тази година се очакват още по-високи приходи.

Редактор: Цветина Петрова