Уорън Бъфет се оттегля от поста главен изпълнителен директор на холдинга „Бъркшър Хатауей“ (Berkshire Hathaway) в края на декември, както бе обявено по-рано тази година, предаде "Франс прес". Въпреки това той ще запази значителна част от акциите си, което му позволява да съхрани контрола върху компанията, съобщи той в писмо до акционерите. Към края на октомври Бъфет притежава около 38 на сто от акциите „клас A“, които дават 10 000 пъти повече право на глас от по-многобройните акции „клас Б". Това му осигурява контрол върху близо 30 на сто от гласовете на всички акционери, правейки го най-влиятелният акционер в „Бъркшър Хатауей“.

В писмото си до акционерите Бъфет посочва, че ще задържи акциите си, „докато акционерите на „Бъркшър Хатауей“ не се почувстват уверени в способностите на Грег Ейбъл, който ще поеме поста главен изпълнителен директор от 1 януари 2026 г., като прогнонизира, че това не би трябвало да отнеме много време.

Някои акционери изразяват притеснение от оттеглянето на Бъфет, тъй като той е считан за основен двигател на впечатляващия растеж на компанията през последните десетилетия благодарение на неговия изключителен бизнес нюх. Бъфет уверява, че той и неговият дългогодишен партньор Чарли Мънгър, починал през 2023 г., отдавна имат доверие в способностите на Ейбъл да ръководи холдинга.

Снимка: Getty Images

Децата ми вече подкрепят Ейбъл на 100%, както и директорите на „Бъркшър Хатауей“, добавя той. Две от трите му деца са членове на борда, а всички притежават акции чрез собствените си фондации.

Бъфет казва, че има високи, но реалистични очаквания, че конгломератът, който е ръководил в продължение на 60 години, ще продължи да процъфтява, след като той се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор. Акциите на Berkshire Hathaway (BRK.B) са се повишили с повече от 10% тази година, като пазарната капитализация на компанията е 1 трилион долара.

В писмото си Бъфет посочва, че вече няма да участва в традиционното годишно общо събрание на акционерите, на което хиляди хора се събират в щата Небраска. Все пак той ще продължи да публикува годишното си писмо до акционерите около Деня на благодарността. По този начин Уорън Бъфет се оттегля от активното ръководство на компанията, но запазва влияние чрез акциите си и гарантира плавен преход към новото ръководство под ръководството на Грег Ейбъл.

♦ Оракулът и неговият сладолед

През десетилетията си в светлината на прожекторите Бъфет успя да се превърне в символ на безмилостен, сключващ сделки капиталист и човек, който дава практични съвети. Той е известен като Оракулът от Омаха и е един от най-успешните инвеститори на всички времена. Той и неговият бизнес партньор от Berkshire, Чарли Мънгър, са инвестирали във всичко - от напитки и храни, през компютри, застрахователни компании, медийни, железопътни компании, недвижими имоти и други.

Годишните срещи на Berkshire Hathaway са като тези на никоя друга компания, наречена Уудсток за капиталисти, с изложбена площ, представяща много от бизнесите на конгломерата Berkshire Hathaway.

Снимка: Getty Images

Самият Бъфет се появява на живо и рекламира тези компании - понякога, като яде сладолед на известна марка, която е собственост на компанията, друг път, като поставя образа си и името си върху лимитирани серии стоки за събития. Той има орди от фенове, които се опитват да се снимат с него или просто да поговорят с легендарния бизнесмен.

Неговата инвестиционна стратегия се основава на непрестанно търсене на стойност, като Berkshire Hathaway често разполага с огромно количество пари, докато не се осъществи подходящата сделка. Малко други изпълнителни директори са спечелили това ниво на търпение от инвеститорите на пазар, който по-често се основава на очаквания за краткосрочна възвръщаемост.

Голяма част от идентичността на Berkshire е преплетена с нейния изпълнителен директор. Трудно е да си представим например скромения Грег Абел да сложи лицето си върху бутилка кетчуп, за да стимулира продажбите. За капиталистите "Уудсток" може би ще стане малко по-малко празничен отсега нататък.

♦ Уорън Бъфет - момчето, което подаде първата си данъчна декларация на 13 години

Уорън Бъфет е роден в Омаха, Небраска, на 30 август 1930 г. и е второто от три деца на Лейла и Хауърд Бъфет. Неговите баба и дядо по бащина линия са имали бизнес с хранителни стоки. Баща му е работил в инвестиционния бизнес и е бил член на училищното настоятелство на Омаха, преди да бъде избран в Конгреса през 1942 г. като републиканец.

На 11-годишна възраст Бъфет прави първата си покупка на акции – три акции на Cities Service Privilege на цена от 38 долара за брой. След като акциите се сриват, а след това се покачват до 40 долара, той бързо продава активите си, само за да види по-късно как те отново скачат. Това го учи на важен урок – не е добра идея да се опитвате да гадаете кога да купите акция и кога да я продадете. На 13 години подава и първата си данъчна декларация.

Като тийнейджър Бъфет разнася вестници във Вашингтон, печелейки достатъчно, за да инвестира във ферма в Небраска.

Бъфет се записва в училището Уортън към Университета на Пенсилвания на 17-годишна възраст и след прехвърлянето си, две години по-късно, завършва Университета на Небраска, Линкълн, с бакалавърска степен по бизнес администрация.

Той продължава обучението си в Колумбийския университет за магистратура, където е ментор на гуруто по инвестиране в стойност Бенджамин Греъм. Освен родителите си, Бъфет смята Греъм за свой най-велик учител.

„Интелигентният инвеститор“, книгата на Греъм от 1949 г., „промени живота ми“, каза Бъфет пред акционерите през 2013 г. „Тя ми даде философия, фундаментална философия за инвестиране, която имаше смисъл.“

Снимка: Getty Images

Бъфет и Сюзън „Сузи“ Томпсън се женят през 1952 г. и имат три деца, Сюзън, Хауърд и Питър. Двойката закупува къща в Омаха, където отглежда семейството си и където Бъфет живее и до днес.

Подобно на младия Уорън, вицепрезидентът на Berkshire Hathaway Чарли Мънгър е работил в хранителния магазин на дядото на Бъфет в Омаха. Но двамата бъдещи партньори, свързани помежду си, се срещат едва години по-късно, през 1959 г., когато инвеститор, клиент на тогава 29-годишния Бъфет, ги запознава.

На 35 години по това време, Мънгър е адвокат в Калифорния, който се завръща в родния си град Омаха, за да затвори адвокатската кантора на покойния си баща. Те се разбират и поддържат връзка, въпреки че живеят на половин континент един от друг.

През 1962 г. Бъфет започва да инвестира в Berkshire Hathaway, проблемна компания за производство на текстил в Ню Бедфорд, Масачузетс. Той поема контрола над компанията през 1965 г. и се бори със загиващия текстилен бизнес в продължение на 20 години, преди най-накрая да се откаже.

Снимка: Getty Images

В същото време обаче започва да използва Berkshire като холдингова компания за многото бизнеси и акции, които закупува през следващите десетилетия.

Работейки неформално заедно, в продължение на много години, Мънгер помага за промяната на инвестиционната стратегия на Бъфет, като променя философията на Греъм за закупуване на ценни книжа на изгодни цени и продажбата им, когато цените им се повишат. Мънгер насочва Бъфет към закупуване на отлични компании на справедлива цена и задържането им. И двамата посочват покупката на See’s Candies през 1972 г. като повратна точка.

Мънгер официално се присъединява към Berkshire като заместник-председател през 1978 г.

През 1977 г. Сузи Бъфет се премества в Сан Франциско, за да се занимава с музикална кариера. Те обаче остават женени и поддържат ежедневен контакт, често прекарвайки заедно празниците.

Тя го запознава и с Астрид Менкс, която работи в кафене в Омаха, където Сузи е свирила. Менкс се мести да живее с Бъфет през 1978 г. с одобрението на съпругата си. Тримата изпращат коледни картички, подписани „Уорън, Сузи и Астрид“, според информацията на биограф.

През 2004 г., малко преди да почине, докато Бъфет е до нея, Сузи каза пред журналист, че Менкс „се грижи много за него и той го оценява, както и аз. Тя е прекрасен човек“.

Две години по-късно Менкс и Бъфет се женят на 76-ия му рожден ден, когато тя е на 60 години.

♦ Благотворителност

Снимка: Getty Images

През 2010 г. Бъфет и Бил Гейтс основават The Giving Pledge, за да насърчат богатите хора да дарят половината от нетното си състояние за благотворителност. Бъфет обеща да дари 99% от състоянието си.

Той обяви през 2015 г., че след смъртта му синът му Хауърд ще стане неплатен неизпълнителен председател на борда на Berkshire.

Досега Бъфет е дарил близо 65 милиарда долара най-вече чрез фондация „Гейтс“ и фондациите на децата си.

Снимка: Getty Images

През 2011 година президентът на САЩ Барак Обама връчи на Бъфет Медала на свободата - най-високото отличие, присъждано на цивилни граждани, пионери в спорта, труда, политиката и изкуствата.