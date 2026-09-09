Кенгуру избяга от заграден частен имот в Южна Германия, а собствениците му го издирват в местната гора. Те подали сигнала до органите на реда.

Предполага се, че кенгуруто се намира в гориста местност край Кирххайм ам Рийс, в района на Осталб, на около 85 километра източно от Щутгарт и недалеч от границата с Бавария.

Полицията за кратко се включила в издирването в гората, но по-късно напуснала района, тъй като животното не било в близост до пътища и не представлявало непосредствена опасност за движението.

Избягало кенгуру спря влаковете в Белгия

Собствениците продължават да търсят избягалото кенгуру.

Редактор: Дарина Методиева