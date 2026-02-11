Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Това е второ участие на Христова на най-големия зимен спортен форум
Лора Христова донесе втори бронзов медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина, след като направи безгрешна стрелба в индивидуалния старт на 15 км. 22-годишната българка показа изключителна концентрация на рубежа и стабилно представяне по трасето, което ѝ осигури място на почетната стълбичка.
Отличието е втори успех за българския отбор на зимния спортен форум тази година.
Олимпийската титла в дисциплината спечели французойката Жулия Симон, а сребърният медал остана за нейната сънародничка Лу Жанмоно. Христова записа едно от най-значимите постижения в кариерата си досега.
ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда
Едва на 22 години Христова вече записва второто си участие на Олимпийски игри. Дебютът ѝ беше в Пекин, където стартира в две дисциплини. В индивидуалната надпревара тя се нареди на 89-а позиция, а в щафетата, заедно с Милена Тодорова, Мария Здравкова и Даниела Кадева, българският квартет финишира 18-и.
Това отличие е трето в историята на българския биатлон на Олимпийски игри. През 1998 г. Екатерина Дафовска завоюва златото на 15 км. Последват бронза от Ирина Никулчина –преследването на 10 км в Солт Лейк Сити през 2002 г.Редактор: Ралица Атанасова
