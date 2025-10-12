Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“
Два леки автомобила катастрофираха тази сутрин край Арбанаси. Единият от тях е таксиметров автомобил. Инцидентът е станал на спускането малко преди входа на Велико Търново, в посока към града.
На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които временно затвориха пътния участък до изясняване на обстоятелствата около произшествието и проверка дали има пострадали.
Тир и кола се удариха в Прохода на Републиката, движението е затруднено (СНИМКИ)
Движението се пренасочва по обходен маршрут, а причините за катастрофата се изясняват.
Последвайте ни