Президентът Румен Радев връчи Почетния знак на държавния глава на български спортисти. Признанието е за изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини.

Тази година отличията получиха:

♦ Президентът на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров.

♦ Носителят на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 г. и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

♦ Сребърният медалист на Олимпийските игри в Сидни през 2004 г. и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков.

♦ Трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова, която днес има рожден ден.

