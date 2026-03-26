Тази събота в София ще се състои традиционното откриване на ежегодния мотосезон. Началната точка на събитието ще бъде площад „Княз Александър I Батенберг”, като сборният час ще е от 10:00 часа. В 11:30 часа участниците ще потеглят на масово шествие из столичните булеварди.

Маршрутът на колоната ще премине през бул. „Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Цариградско шосе”, бул. „Яворов”, бул. „Вапцаров”, бул. „Черни връх” и бул. „България”. Крайната точка е квартал Бояна, където се предвижда мотористите да останат до края на деня.

Зам.-началникът на отдел „Пътна полиция” към СДВР комисар Мартин Цурински посочи, че се наблюдава положителна тенденция за намаляване на инцидентите. „Миналата година спадът при пътнотранспортните произшествия с участието на мотоциклетисти е 20%. За първите три месеца на тази година имаме регистрирани само шест инцидента и нито един загинал. За същия период на миналата година те са били девет с един загинал”, обясни той.