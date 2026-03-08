Снимка: iStock
Как дамите с мотори отбелязаха празника
Във Варна и Бургас се проведоха мотошествия по повод 8 март.
♦ Не точно в стилни рокли, брокат и пайети, а с кожени дрехи, усмивки под каската и рев на мощни пистови мотори. Така десетки жени от Бургас и региона отбелязаха международния празник на жената.
Снимка: Eлена Танева, NOVA
Снимка: Елена Танева, NOVA
Те се отправиха на мотошествие от морска гара до рибарското селище Ченгене скеле на две колела, обединени от страстта си към високите скорости и моторите.
Гранични полицаи подаряват рози на дамите на ГКПП „Капитан Андреево“ за 8 март
Дамите все пак получиха специално приготвени свежи лалета.
Следващото мотошествие, което общността планира, ще бъде на 2 май – Деня на жената моторист.
♦ Във Варна стотици се събраха пред катедралния храм Св. Успение Богородично, за да подарят цветя на случайно преминаващи жени. Малко след това с рев на мотори шествието потегли по част от основните булеварди на морската столица. Събитието се провежда за трета поредна година, като в него се обръща и специално внимание на дамите почитатели на моторите.
Организаторът Василена Радичкова сподели, че с жеста иска жените да се почувстват специални.
А поздравите към всички дами са да бъдат обичани, свободни и да следват сърцата си. И, разбира се, да се качат на мотор.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Цветина Петрова
