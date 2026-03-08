Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ подаряват рози на дамите, които преминават през ГКПП „Капитан Андреево“ по повод Международния ден на жената. Инициативата се провежда за първи път.

„Дамите, които преминават през пункта, получават по една естествена роза. С този жест искаме да им пожелаем здраве, обич и успех във всяко тяхно начинание“, заяви началникът на пункта Яни Пейчев. По думите му подобна организация е създадена и на други гранични пунктове, както и на летището в София, където също се раздават цветя на дамите.

Въпреки празничния жест контролът на границата остава без промяна, като проверките се извършват по установения ред.

Отбелязваме 8 март - Ден на жената

Междувременно движението към границата остава силно натоварено. По Автомагистрала „Марица“ преди пункта има около 15 километрова колона от товарни автомобили, чакащи за гранична и митническа проверка. От граничната полиция съобщиха, че са предприети мерки за контрол на трафика, като камионите биват насочвани да изчакват в аварийната лента, за да не затрудняват останалите участници в движението.