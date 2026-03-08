На 8 март по целия свят се отбелязва Международният ден на жената - празник, посветен на солидарността, силата и постиженията на жените. Днес той се свързва с цветя и поздравления, но идеята му всъщност се корени в борбата за равни права, по-добри условия на труд и социална справедливост.

Идеята за празника възниква в началото на 20-и век, когато женските движения в Европа и Съединените щати настояват за политическо и икономическо равноправие. Един от ранните примери е протестът на работнички от текстилни фабрики в Ню Йорк през 1857 г., които отстояват своите искания за по-кратък работен ден и по-добри условия на труд.

През 1909 г. Американската социалистическа партия обявява 28 февруари за Национален ден на жената, а година по-късно на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е взето решение празникът да стане международен. През 1911 г. той се отбелязва за първи път в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, като в шествията участват повече от един милион души.

От 1914 г. празникът започва да се отбелязва на датата 8 март.

Любопитното е, че идеята за женски протест срещу войната се появява още в древността. Според античната легенда героинята Лизистрата в Древна Гърция организирала „сексуална стачка“, за да накара мъжете да сложат край на военните конфликти. В по-новата история, по време на Френската революция, парижките жени излизат по улиците с лозунгите „Свобода, равенство, братство“.

През 1977 г. Общото събрание на Организация на обединените нации официално обявява 8 март за Международен ден за правата на жените и за мир.

Редактор: Ралица Атанасова