Американското министерство на правосъдието публикува още 30 000 документа, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Те съдържат обезпокоителни подробности за сексуалния му интерес към млади момичета.

От файловете става ясно, че през 90-те години президентът Тръмп е летял сам в частния самолет на Епстийн поне осем пъти. Шофьор на лимузина свидетелства, че е чул Тръмп да говори за изнасилване на малки момичета.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн (СНИМКИ)

Министерството на правосъдието обаче уточни в социалните мрежи, че някои от тези документи съдържат неверни, неоснователни и сензационни твърдения срещу президента.

Според публикацията, ако документите са имали и капка достоверност, са щели да бъдат използвани като оръжие срещу Тръмп преди изборите. В документите се споменават бившият британски принц Андрю, както и Бил Клинтън.

„Не харесвам снимките на Бил Клинтън, които се показват. Не харесвам снимките на други хора, които се показват. Мисля, че това е ужасно нещо. Мисля, че Бил Клинтън е голямо момче и може да се справи. Но вероятно има и снимки на други хора, които невинно са се срещали с Джефри Епстийн преди много години”, коментира Доналд Тръмп.

Файловете съдържат близо 400 видеоклипа, електронни таблици с доказателства, изрезки от документи и аудиозаписи. Има и изображения на стар американски паспорт, принадлежал на Епстийн. Той е издаден през февруари 1985 г. и е изтекъл 10 години по-късно. Под подписа му има черно-бяла паспортна снимка, на която той е облечен в костюм и носи вратовръзка. В материалите има и още един от паспортите му - издаден през март 2009 г.

Много от документите са силно редактирани, а някои страници - напълно замъглени.

Няколко забележителни фигури са били снимани във файловете, публикувани преди дни. Министерството на правосъдието на САЩ не е предоставило никакъв контекст за изображенията, което затруднява сглобяването на информация за това кога или къде са направени.

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Наличието на снимки във файловете не е индикация за някакво нарушение. Много от идентифицираните лица отрекоха да са извършили престъпления. Сред тях са: Ричард Брансън, основател на Virgin; Жан-Люк Брунел, френски моден агент; Бил Клинтън, президент на САЩ; Уолтър Кронкайт, американски телевизионен водещ; Мик Джагър, музикант; Майкъл Джексън, музикант; Даяна Рос, музикант; Кевин Спейси, актьор; Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш британски принц; Питър Манделсън, британски политик; Гислейн Максуел, осъдена сътрудничка на Епстийн.

Всички тези разкрития са вследствие от приемането на закон в Конгреса, според който документите "Епстийн" трябва да бъдат публикувани изцяло до петък. Поради обема, Министерството на правосъдието заяви, че няма да може да покаже всички документи до крайния срок и вместо това ще качва материалите поетапно, като редактира всяка информация, свързана с потенциалните жертви на сексуалните посегателства.