Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните документи, свързани с разследванията му срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Би Би Си. Става дума за четири набора от данни, съдържащи информацията.

Това са така наречените досиета на Епстийн и са отделни от другите документи и снимки, публикувани през последните седмици от американските законодатели.

Тръмп заяви, че главният прокурор на САЩ трябва да публикува всяка „достоверна“ информация за Епстийн

Файловете се отнасят до две криминални разследвания срещу финансита от страна на Министерството на правосъдието на САЩ. Данните съдържат множество документи, включително преписи от разпити с жертви и свидетели, както и предмети, конфискувани от обиски в различни негови имоти.

Министерството на правосъдието на САЩ заявява, че „са положени всички разумни усилия за преглед и редактиране на лична информация“ за жертвите и други частни лица.

"Някои файлове няма да бъдат публикувани, включително тези, свързани с активни криминални разследвания, тези, които идентифицират жертви или съдържат изображения на малтретиране, смърт или нараняване", посочват още американските власти.

В изявлението, публикувано на уебсайта на ведомството, пише още: „Въпреки това, поради обема на информацията, този уебсайт може въпреки това да съдържа информация, която неволно включва непублична лична информация или друго чувствително съдържание, включително въпроси от сексуален характер.“

КАКВО СОЧАТ ФАЙЛОВЕТЕ НА ТОЗИ ЕТАП

♦ Снимки показват дома на Епщайн в Ню Йорк

В първия набор от данни има четири папки, обозначени като „изображения“. Първите три папки съдържат по 1000 изображения, а четвъртата има 158 изображения. Първата папка изглежда са снимки, направени по време на претърсване на дома на Епстийн в Манхатън от ФБР. Други папки показват снимки от имот на плажа.

♦ Серия от затъмнени снимки

Третият набор от данни е пълен със снимки, които изглежда са от дома на финансиста. Върху голям брой от изображенията има големи черни ленти, за да се защити самоличността на сниманите хора. Други изображения показват Епстийн с жени по бельо. Един файл съдържа 50 отделни цензурирани изображения на голи жени. Контекстът на тези снимки не е ясен, нито кога и как са заснети.

♦ Снимки показват Бил Клинтън в плувен басейн

Две от публикуваните снимки показват президента на САЩ Бил Клинтън в плувен басейн. Снимките не са датирани и не е ясно къде са направени. На една от тях той плува редом с двама души. Самоличността на единия от тях е скрита с черен квадрат, докато другият изглежда е Гилейн Максуел - осъдената сътрудничка на Епстийн, която излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. На другото изображение Клинтън лежи по гръб с ръце зад главата си в нещо, което изглежда като джакузи. Вижда се с друг човек, чиято самоличност е скрита с черен квадрат.

JUST IN: A large portion of the Epstein files have been released, showing photos of Jeffrey Epstein with high-profile associates including former President Bill Clinton.



In one photo, Clinton was seen in a hot tub with anonymous female.



In another photo, Clinton is seen with… pic.twitter.com/TVlKhI6hYG — Collin Rugg (@CollinRugg) December 19, 2025

♦ Бил Клинтън, Мик Джагър, Кевин Спейси и Майкъл Джексън

Изображенията, които не предполагат никакви неправомерни действия, включват Клинтън, както и Мик Джагър и Майкъл Джексън. Не е известно къде, кога или в какъв контекст са направени снимките.

JUST IN: Newly released documents reveal that Jeffrey Epstein met with Michael Jackson. pic.twitter.com/9MhJPixRXT — Remarks (@remarks) December 19, 2025

На една от снимките е Бил Клинтън в Лондон, заедно с актьора Кевин Спейси. Тя е направена в една от военните зали на Уинстън Чърчил в подземния бункерен комплекс в британската столица, който е служил като команден център по време на Втората световна война.

⇒ Клинтън е бил сниман с Епстийн няколко пъти през 90-те и началото на 2000-те години, преди опозореният финансист да бъде арестуван за първи път. Президентът никога не е бил обвиняван в неправомерни действия от оцелелите от малтретирането на финансиста и отрича да е знаел за сексуалните му посегателства. През 2019 г. говорител заяви, че президентът „не знае нищо за ужасните престъпления“, за които Епстийн беше признат за виновен.

♦ Записи, пазени от Епстийн

Освен снимки и компактдисковете, сред файловете има още аудиокасети със записи, а също така и VHS касети. Има и много ръкописни бележки.

♦ Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Гилейн Максуел

Eдна от снимките показва бившия принц Андрю, легнал върху петима души, чиито лица са редактирани. На изображението се вижда Гилейн Максуел, която стои зад тях.

Андрю многократно е отричал всякакви неправомерни действия, свързани с Епстийн, и е заявявал, че не е „бил свидетел и не е подозирал каквото и да е поведение, което впоследствие е довело до ареста и осъждането му“.

♦ Длъжностните лица са идентифицирали над 1200 жертви или техни роднини

Тод Бланш, заместник-главният прокурор на САЩ, заяви, че Министерството на правосъдието е идентифицирало над 1200 жертви на Епстийн или техни роднини и че е редактирало или е скрило материали от файловете, за да запазят самоличността им. Повече от 200 юристи от Министерството на правосъдието преглеждат документите, добавя се в писмото му.

Висш демократ обвини Министерството на правосъдието, че не спазва закона за прозрачност. Говорителят на сенатор Дик Дърбин заяви: „Неспазването от страна на Министерството на правосъдието на Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн не само нарушава закона, но и продължава модела на тази администрация да защитава президента Тръмп и други извършители и да увековечава продължаващото прикриване на Бонди-Пател за сметка на оцелелите от Епщайн."

Би Би Си уточнява, че работата по файловете продължава.

КАК СЕ СТИГНА ДО ТУК

През 2008 г. Джефри Епщайн постигна споразумение с прокурорите за признаване на вина, след като родителите на 14-годишно момиче съобщиха на полицията във Флорида, че той е малтретирал дъщеря им. Снимки на момичета бяха открити из цялата къща, а той беше осъден за склоняване към проституция от непълнолетна. В резултат на сделката финансистът избегна тежка присъда.

Единадесет години по-късно на Епстийн беше повдигнато обвинение за ръководене на мрежа от непълнолетни момичета за проституция. Той умря в затвора, докато чакаше съдебен процес, а смъртта му беше обявена за самоубийство.

Досиетата "Еспстийн" са свързани с тези две криминални разследвания, които доведоха до огромно количество документи, включително преписи от разпити на жертви и свидетели, както и предмети, конфискувани от обиски в различни негови имоти.

Публикуването на данните идва заради натискът за по-голяма прозрачност, който се натрупва от месеци наред от страна на целия политически спектър в Щатите.

След като първоначално се съпротивляваше на призивите за публикуване на досиетата, Тръмп промени курса си и призова републиканците да подкрепят разкриването им. След това Конгресът прие Закон за прозрачност на досиетата на Епстийн, който изискваше от Министерството на правосъдието да публикува разследващи материали, свързани с финансиста.

