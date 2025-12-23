Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) публикува поредната партида документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Би Би Си.

Над 11 000 файла са публикувани от Министерството на правосъдието в това последно разкриване. Това включва близо 400 видеоклипа, електронни таблици с доказателства, изрезки от документи и аудио файлове. Файлът е с размер 10 GB - най-големият до момента.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн (СНИМКИ)

В това последно издание се съдържат изображения на стар американски паспорт, принадлежащ на Джефри Епстийн. Той е издаден през февруари 1985 г. и е изтекъл през 1995 г.

Под подписа му е черно-бяла паспортна снимка, облечен в костюм и вратовръзка.

В петъчната партида материали видяхме още един от паспортите му - издаден през март 2009 г.

Тези разкрития са вследствие от приемането на закон в Конгреса, който задължава документите Епстийн да бъдат публикувани изцяло до петък.

Поради обема, Министерството на правосъдието заяви, че няма да може да публикува всички документи до крайния срок и вместо това ще качва материалите поетапно, като редактира всяка информация, свързана с жертвите на сексуалните посегателства.

Днешното публикуване следва пускането на няколко партиди файлове от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) през уикенда.

Какво беше вече публикувано?

Те бяха публикувани в седем партиди с различен размер в петък и събота. Някои бяха само единични снимки, но имаше и други файлове, които съдържаха страници с документи

Много от тях бяха силно редактирани, като някои страници бяха изцяло замъглени.

Няколко забележителни фигури са били снимани във файловете, публикувани преди дни.

Министерството на правосъдието на САЩ не е предоставило никакъв контекст за изображенията, което затруднява сглобяването на информация кога или къде са направени.

Наличието на снимки във файловете не е индикация за някакво нарушение. Много от идентифицираните лица отрекоха да са извършили престъпления във връзка с Епстийн.

Ето обобщение на известните лица, които видяхме в първата партида:

Ричард Брансън, основател на Virgin

Жан-Люк Брунел, френски моделен агент

Бил Клинтън, бивш президент на САЩ

Уолтър Кронкайт, американски телевизионен водещ

Мик Джагър, музикант

Майкъл Джексън, музикант

Даяна Рос, музикант

Кевин Спейси, актьор

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш британски принц

Питър Манделсън, британски политик

Гислейн Максуел, осъдена сътрудничка на Епстийн

Редактор: Цветина Петкова