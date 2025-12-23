Американското министерство на правосъдието публикува още 30 000 документа, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Те съдържат обезпокоителни подробности за сексуалния му интерес към млади момичета.

От файловете става ясно, че през 90-те години президентът Тръмп е летял сам в частния самолет на Епстийн поне осем пъти. А шофьор на лимузина свидетелства как е чул Тръмп да говори за изнасилване на малки момичета.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн (СНИМКИ)

Министерството на правосъдието обаче уточни в социалните мрежи, че някои от тези документи съдържат неверни, неоснователни и сензационни твърдения срещу президента.

Според публикацията, ако документите са имали и капка достоверност, са щели да бъдат използвани като оръжие срещу Тръмп преди изборите. В документите се споменават бившия британски принц Андрю, както и бившия американски президент Бил Клинтън.

„Не харесвам снимките на Бил Клинтън, които се показват. Не харесвам снимките на други хора, които се показват. Мисля, че това е ужасно нещо. Мисля, че Бил Клинтън е голямо момче и може да се справи. Но вероятно има и снимки на други хора, които невинно са се срещали с Джефри Епстийн преди години, преди много години”, заяви Доналд Тръмп.