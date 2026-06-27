Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (27.06.2026 - сутрешна) 27 юни 2026 07:56 Очаква ни захлаждане в края на следващата седмица Прогноза за времето (26.06.2026 - обедна) Tемператури до почти 40 градуса в края на юни и началото на юли Прогноза за времето (26.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (25.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (25.06.2026 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България След протести: Ще бъде ли завършен ремонтът на пътя между Хисаря и Карлово Срив от 35% на туристите остави хотелите по Северното Черноморие наполовина празни Какви са цените на храните и напитките по родното Черноморие В Кюстендил: Всеки може сам да си набере череши срещу символично заплащане До 5 евро стига цената за ползване на обществена тоалетна у нас Как да удължим живота на батерията на смартфона си „Дотам и обратно”: По пътеките на „Витоша 100” Акцията в Несебър: Арестуваните са директорът и зам.-директорът на местното ВиК Слънчева и гореща събота Сватбен бум на 26 юни в София Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители (ВИДЕО) Горещите вълни вече са част от новия климатичен ред Маестро Йордан Камджалов и изкуството да общуваш на езика на музиката Геологът Злати Златев: Бях шеф на човекоядци в Мозамбик След катастрофата с три жертви на АМ „Тракия”: Възможно ли е подобни трагедии да спрат Изписаха от болница треньора, пострадал в катастрофата на „Тракия” Задържаха бившата полицайка Симона Радева, утре я конвоират в Сливенския затвор Протест и бдение срещу войната по пътищата в няколко града в страната Част от мантинелите у нас задържат само автомобили до 1500 килограма НА СЕКУНДИ ОТ ТРАГЕДИЯТА: Говори бащата на дете от „Славия”, пътувал зад пометената на „Тракия" кола Силна и богата България - силен и развит капиталов пазар Любен Иванов, ДБ: Новият бюджет ще доведе до по-висока инфлация България е солидарна с народа на Венецуела, заяви Илияна Йотова Основната критика на синдикатите е, че политика по доходите няма, а инфлацията се вдига Военни унищожиха дрейфащ дрон край Кранево (СНИМКИ) Прокуратурата разпореди пълна проверка на пътя след катастрофата с камион на АМ "Струма" Локомотив на пътнически влак се запали край гара Церковски НАП започва проверки на стотици обекти по Черноморието Нашите мантинели са декори за филм, смята бившият министър на младежта и спорта МО: Предстои придвижване на чуждестранни военни за участие в учение Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите Започва ремонт на пътя Слънчев бряг - Обзор Кабинетът започва незабавни действия за минимизиране на риска от воден режим Расте броят на загиналите в опустошителните земетресения във Венецуела „Искаме ученици, а не ангели”: Деца и учители скърбят за убитите на пътя край Мездра момче и момиче Желание за разширяване на сътрудничеството в кратки срокове потвърдиха енергийните министри на България и Турция Прокуратурата повдигна обвинение на младежа с тротинетка, нападнал баща с бебе в Пловдив Морската вода в района на Офицерския плаж във Варна вече е безопасна за къпане Постоянен арест за обвиняемия за тройното убийство в Угърчин. Той отрече да е извършил престъпление Повдигат обвинение на шофьорa, помел двама младежи край Мездра Радев обсъди с представители от сектора на млечното животновъдство възможностите за насърчаване на родното производство БНБ очаква по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г. Фестивалът „Ало, Космос - Говори България!“ се провежда за шести път в София Фискалният съвет разкритикува Бюджет 2026 г.: Дефицитът остава висок, а дългът продължава да расте 35 чуждестранни шофьори работят в столичния градски транспорт „Морска администрация” започва проверки на водните атракциони по Черноморието Мария Брестничка: Всяка година България губи по един клас деца на пътя Радев: Режем безумни разходи, които са отивали към партийни каси и олигарси ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА