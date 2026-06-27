Дюнер за 8 евро или парче пица за 3 евро. Това са най-предпочитаните бързи храни в повечето летни курорти по морето. Такава е и цената им в Бургас, дори извън сезона.



На централната алея в Слънчев бряг срещаме Крис и Тюли от Великобритания. Те са за първи път у нас и са чували, че България е евтина дестинация. Вижда им се обаче скъпо.



„Това е първото ми идване тук и бях чувала, че е евтино, но съм в шок”, казва Тюли.

В ресторантите супите са около 4,50 евро, а порция паста - 11-12 евро.

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Много от гостите в Слънчев бряг разчитат за бързо хранене на път към плажа на парче пица или дюнер. За Санджа от Ирландия е евтино, но не е доволна от качеството на храната.

Десислав е търговец на дюнери. Казва, че в курорта има повече българи.

Търговците изчисляват, че поскъпването е с не повече от 10-15 %. Дължи се на превалутирането и на новите цени на продуктите. Бутилка минерална вода от 500 мл е на цена 1 €,такава е и цената на малък айрян. Пред заведения отново на централната алея в Слънчев бряг виждаме, че наливна бира може да се консумира и за по-малко от 2 евро.

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От дни на плажните ивици вече има много туристи. Впечатление прави струпването им на свободната от чадъри и шезлонги зона.



„Шезлонг от 6 евро е много скъпо. Можеше да бъде примерно 2 евро за половин ден. Би имало повече оборот и щеше да е хубаво за всички. Сега е скъпо и никой не иска да наеме шезлонг”, казва Сергей от Украйна.



Българи, които срещаме отново на плажа и които посещават Слънчев бряг дълги години, разказват, че не виждат сериозно поскъпване.

„Според мен са нормални цените, малко са завишени, но все пак е курорт, не виждам някакво огромна разлика от миналата година и тази”, казва Божидар Кръстев.