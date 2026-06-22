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Кой определя стойността на черноморския улов по пътя към клиента
Рано сутрин рибарските лодки се връщат в пристанищата край Приморско с улова от нощта. Само няколко часа по-късно същата тази риба вече е на щандовете на рибните борси, в магазините или в менютата на крайморските ресторанти.
Днес рибарите там са заловили сафрид. Той струва от около 2 до 6 евро за килограм. Сега обаче се оказва, че прясната риба е единственото по-евтино от миналия сезон.
„Прекупвачите вдигат цените”, обясни рибарят капитан Кирчо Бръсничов. По думите му днес уловът му струва от 1,50 до 6 евро на килограм. Хванал е още чернокопи, лефери, както и син рак.
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Проверка на NOVA показа значителен скок на цените от мрежата до клиента. На рибните пазари сафридът струва между 4 и 9 евро за килограм, а пържен сафрид в заведенията е около 7,50- 15 евро.
Репортер: Елена Танева
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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