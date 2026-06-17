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Четвъртокласниците се явиха на второто външно оценяване
Учениците трябва да са в учебните заведения поне 30 минути преди началото на матурата
Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература.
Изпитът за седмокласниците започна в 9:00 часа и продължи общо 2 часа и 45 минути. Тази година учениците писаха по Вариант 1.
За десетокласниците изпитът стартира в 8:00 ч. и времето за писане беше 90 минути.
Учениците трябваше да са в учебните заведения минимум 30 минути преди началото на НВО и да носят документ за самоличност, служебна бележка и химикал, пишещ с черен цвят.
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На 19 юни е Националното външно оценяване за учениците от седми и десети клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли.
От МОН заложиха на познатата формула - тест от 26 задачи за 7. клас и 21 въпроса за десетокласниците. За седмокласниците дните на външно оценяване са особено важни, тъй като резултатите им след това служат за кандидатстване в 8. клас.
Промени обаче ще има в изпита по математика за 10. клас. Идеята на предишното ръководство на МОН беше да има включени интегрални елементи – математика с добавки по биология, физика, химия, география и икономика.
Седмокласниците не скриха вълнението си преди да влязат в класните стаи, като споделиха, че „физически са готови, но не и психически”. А след изпита ученици от 119. СУ казаха, че са се готвили усилено и се надяват на добри резултати.
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