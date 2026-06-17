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Според него е необходима повече подкрепа за учениците с дефицити
Матурите след 4 и 10 клас не носят достатъчно добавена стойност и създават излишен стрес за учениците. Това заяви в предаването „Социална мрежа” председателят на синдикат „Образование“ Юлиян Петров.
Според него резултатите от националното външно оценяване служат основно за статистика, без да водят до реални промени в образователната система. Той подчерта, че бързата скорост на целия начален етап на образование също не е добра.
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По думите му е необходимо намаляване на учебното съдържание, повече подкрепа за учениците с дефицити и по-добро партньорство между училището и родителите.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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