Американския президент Доналд Тръмп посрещна китайския си колега Си Дзинпин в Белия дом за пищна Среща на върха. Освен богатата символика обаче няма никакви признаци за пробив по деликатни въпроси като изкуствения интелект, търговията, Тайван и войната с Иран.

Двамата лидери и съпругите им присъстваха на държавна вечеря, на която беше подчертано приятелството между Вашингтон и Пекин.

Тръмп посрещна Си Дзинпин в Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Като лидери на двете ни държави - президентът Си и аз - разбираме, че представляваме различни виждания, но връзките между нашите народи са трайни. Никога не сме се разбирали по-добре, откакто първите търговски кораби от Ню Йорк напуснаха пристанището, за да акостират на бреговете на Перлената река”, каза Доналд Тръмп.

„За по-малко от половин година президентите на Китай и САЩ си размениха държавни визити, с което написаха нова страница в историята на двустранните ни отношения. Днес президентът Тръмп и аз проведохме искрени и задълбочени разговори и постигнахме общо разбиране по много въпроси”, коментира Си Дзинпин.

Пред Белия дом протестиращи изразиха шумно недоволството си от посещението на китайския лидер. Репортерите на CNN и MS NOW обявиха, че им е бил отказан достъп до официалната вечеря в Белия дом, въпреки че съдия постанови по-рано да бъде вдигната наложената от Тръмп забрана.

Редактор: Дарина Методиева