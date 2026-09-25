Пътищата, тол системата, летището в София и нарушения в НАТФИЗ – това са част от акцентите в парламентарния контрол днес в НС. На въпросите на депутатите ще отговарят петима министри – на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието.

Регионалният министър ще отговаря на въпроси относно ключови ремонти и бъдещето на винетките. Транспортният – за шума от самолетите и безопасността на летището в столицата. Ще бъдат обсъдени още данни за нарушения, установени при одит в НАТФИЗ.

АПИ: Няма изискване от ЕС винетките за колите да отпаднат през 2030 г.

Редактор: Дарина Методиева