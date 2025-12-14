-
Капри отвъд лятната суматоха: Спокойствие, история и живописни гледки (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Индия – страна на контрастите между духовност, хаос и хилядолетна история
-
Емоцията измества вещите: Новата тенденция в празничните подаръци
-
Коледната традиция Christkind
-
Историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"
-
След прекъсване от над десетилетие: Националният музей на Либия отново отвори врати
„Това е иновативно земеделие, което ти позволява да произвеждаш високо качество храна”, смята двойката
Тази неделя в „Да хванеш гората” ви срещаме със семейство, което от София се озова на село, където гледа екзотични гъби и ги продава.
„Тази страст започна още като бях малък. Баба ми беше гъбарка и ме водеше да берем заедно. С времето го развих в бизнес, което ми позволи да се върнем на село и да живеем сега с нея къща до къща. Така прекарваме повече време заедно”, разказа Боби.
„Да хванеш гората”: IT специалисти замениха компютрите с нивата (ВИДЕО)
„Това е иновативно земеделие, което ти позволява да произвеждаш високо качество храна, за което хората желаят да плащат”, допълни той.
А какво сподели половинката му - гледайте във видеото.
Последвайте ни