Тази неделя в „Да хванеш гората” ви срещаме със семейство, което от София се озова на село, където гледа екзотични гъби и ги продава.

„Тази страст започна още като бях малък. Баба ми беше гъбарка и ме водеше да берем заедно. С времето го развих в бизнес, което ми позволи да се върнем на село и да живеем сега с нея къща до къща. Така прекарваме повече време заедно”, разказа Боби.

„Да хванеш гората”: IT специалисти замениха компютрите с нивата (ВИДЕО)

„Това е иновативно земеделие, което ти позволява да произвеждаш високо качество храна, за което хората желаят да плащат”, допълни той.

А какво сподели половинката му - гледайте във видеото.