Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща със семейство компютърни специалисти, които избират да се развиват в родината пред това да живеят в Испания.

Доскоро Виктор градял кариера в големи компании и ръководил екипи, докато не осъзнал, че работата му взима повече, отколкото му дава. Най-вече от времето с децата. Така решава да замени офиса и компютъра с нивата и шафрана.

Цялата история на Гергана и Виктор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова