-
Тайните на софийския квартал „Редута”: Подземни убежища и военни обекти (ВИДЕО)
-
„Джобния Херкулес“: Историята на Наим Сюлемайноглу
-
Жените мотористки от Найроби: Разбиване на стереотипите и изграждане на общност
-
Борбата с болките в гърба: Как движението и спортът могат да възстановят здравето
-
Българската спортна гимнастика връща блясъка си с нови шампиони и международни успехи
-
Преди Коледа: Крампус провери дали децата в Словения са послушни (ВИДЕО)
Вижте историята на младо семейство, осъзнало, че работата им взима повече, отколкото дава
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща със семейство компютърни специалисти, които избират да се развиват в родината пред това да живеят в Испания.
„Да хванеш гората”: Как се отглеждат зеленчуци чрез биодинамично земеделие
Доскоро Виктор градял кариера в големи компании и ръководил екипи, докато не осъзнал, че работата му взима повече, отколкото му дава. Най-вече от времето с децата. Така решава да замени офиса и компютъра с нивата и шафрана.
Цялата история на Гергана и Виктор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни