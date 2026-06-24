Не закъсняха политическите реакции след представянето на Бюджет 2026 от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев, от когото стана ясно, че бюджетният дефицит на страната достига 7,4 процента.

От „Да, България” заявиха в пост в социалните мрежи, че „Прогресивна България предлага рекорден дефицит, сравним с управлението на Жан Виденов”.

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов пък определи Бюджет 2026 като „пълна катастрофа”. В профила си във Facebook Костадинов написа: „Видях бюджета на Радев. С две думи - пълна катастрофа”.

Редактор: Ивета Костадинова