Националният отбор на България по волейбол започна по впечатляващ начин втората седмица от “Лигата на нациите” в Любляна, след като надигра действащия световен шампион Италия с 3:2 гейма (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9). Успехът е сред най-значимите за „лъвовете“ в последните години и дойде срещу един от най-силните състави в световния волейбол, предава Gong .

След колебливо начало и загубен първи гейм, българските национали показаха характер и успяха да обърнат развоя на срещата. Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини спечелиха следващите две части, а след като Италия изравни резултата, демонстрираха превъзходство в тайбрека, който затвориха убедително при 15:9.

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Двубоят имаше и допълнителен заряд, тъй като бе първи между двата тима след финала на Световното първенство във Филипините, когато „Скуадра адзура“ триумфира с титлата след успех с 3:1 гейма.

С победата България вече има актив от три успеха и две загуби в тазгодишното издание на “Лигата на нациите”. Със същия баланс е и отборът на Италия. Успехът дава сериозна доза самочувствие на националите преди следващите срещи от турнира и потвърждава възходящото развитие на младия български състав.

Редактор: Ралица Атанасова