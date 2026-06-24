Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (24.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (24.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (24.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (24.06.2026 - обедна) 24 юни 2026 13:09 Прогноза за времето (24.06.2026 - сутрешна) Опасно време в 22 области у нас Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО) Жълт код за опасни бури и градушки в сряда Прогноза за времето (23.06.2026 - обедна) Жеги и градушки в първите дни на лятото Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Никола Тунев Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Съдът потвърди отстраняването на шефката на Кадастъра във Варна 58 л. дъжд за по-малко от час в Лом наводниха улици и сгради, имаше закъсали коли (ВИДЕО) Две жени загинаха в катастрофа на пътя Айтос-Карнобат Глобалният пазар на дентален туризъм се ускорява към 65 милиарда долара Трагедията в Угърчин е тройно убийство, задържаният излязъл от затвора преди дни Къде управляващите постигат успехи и кои проблеми остават на дневен ред Повишават пенсията за старост Синдикатите са против идеята държавните служители да плащат част от осигуровките си Омбудсманът настоява дигитализацията на ТЕЛК да не затруднява хората с увреждания Парламентът откри процедура за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“ Доц. Румен Бостанджиев пред NOVA LAB: Връзката е градина, а не супермаркет Бюджет 2026: Как може да се покрие недостигът в държавната хазна Сдружение „За достъпна и качествена храна“: Случаят с фалшивото масло разкрива институционални пропуски Имало ли е институционален чадър над незаконното строителство в „Баба Алино” Сблъсък с кола и удар в дърво: 18-годишен е с опасност за живота след катастрофа в Русе Експерти за случая с фалшивото масло и липсата на контрол: Това е целенасочена измама Кабинетът слага таван на заплатите за ръководства на държавни предприятия и контролни органи Кои политики на властта дават резултат и къде предстоят реформи Делян Добрев вече не е депутат Димитър Илиев: Спекулация е, че Никола Цолов има договор с отбор от Формула 1 Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш МРЗ без замразяване, но с нов механизъм: Какво предстои за работещите? Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните „Числата на седмицата”: Какви заплати ще взимат българските депутати, след като ги замразиха Трима души са открити мъртви в Угърчин, има задържан (СНИМКИ) Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши потърпевшите с пистолет Прогноза за времето (24.06.2026 - сутрешна) Опасно време в 22 области у нас КЗК спря поръчката за детската болница, Общественият съвет излезе с позиция Шишков нарече „незаконния град” в „Баба Алино” „най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията” Правителството представя Бюджет 2026 Магията на Еньовден: Когато слънцето „играе“, а билките лекуват 77 болести и половина Какви са предизвикателствата пред съвременната журналистика Как правилната реакция при инцидент може да спаси човешки живот Лъчезар Богданов: Най-разумно е бюджетът за 2026-а просто да замрази съществуващото положение Самолет на египетски авиолинии с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ) Спасиха бременна жена и бебето ѝ след катастрофа "Челюсти": От какво е продиктувано решението на Румен Радев да не подкрепи санкциите срещу Русия АИКБ: България се нуждае от ясна индустриална стратегия, основана на технологично развитие, енергийна сигурност и индустриален суверенитет Доц. Щерьо Ножаров: Замразяването на минималната работна заплата би създало икономически парадокс Конституционният съд отмени достъпа на КЗК до трафични данни Краве масло без мляко в себе си: КЗК оповести случай с продукт, съставен от едва 5% млечна мазнина Стоян Мавродиев сам е поискал да бъде екстрадиран в България, потвърди адвокатът му Ученици влязоха в ролята на магистрати Социалното министерство ще търси по-ефективна подкрепа за хора с увреждания Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО) Емил Радев за промените в цифровото законодателство: По-малко бюрокрация, но с ясни гаранции за сигурност Как ще се отрази на пазара прогресивното облагане на жилища ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА