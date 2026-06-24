Административният съд не уважи жалбата на инж. Красимира Божкова срещу временното ѝ отстраняване от длъжност. Мотивите са, че тя може да повлияе върху служители или документи във връзка с разследването на незаконния комплекс в местността „Баба Алино”. Божкова е началник на Службата по геодезия във Варна, но беше свалена от поста с цел да се проведе обективно разследване.

Съдът посочва, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение. Това изключение е въведено от законодателя с цел да се защити общественият интерес и да се гарантира, че дисциплинарното производство ще протече без възможност за влияние върху служители или документи.

Съдът отказа да спре събарянето на оградата в "Баба Алино"

В позиция до медиите инж. Красимира Божкова заяви, че не са допуснати законови нарушения по казуса с „Баба Алино”. „Органите по кадастъра не могат да откажат нанасянето на съществуващи сгради и самостоятелни обекти в кадастралната карта поради това, че за същите няма издадени строителни книжа”, се казва в съобщението ѝ.