Повишават социалната пенсия за старост до 183,81 евро. Решението е взето на заседание на Министерския съвет, обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Тази пенсия се получава от хората, навършили 70 години, чиито годишен доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и които нямат принос в осигурителната система.

„Увеличението е равно на това, което приложихме по Швейцарското правило за всички пенсии. С такъв процент увеличихме и минималните”, подчерта Ефремова.

Увеличението на социалната пенсия води до ръст и на други, които не са свързани с трудови пенсии – инвалидни, социални. Това, от сво страна, увеличава и две основни добавки - за чужда помощ за хора с увреждания и за ветераните от войните, обясни ресорният министър.

„По този начин, на практика, повишаваме доходите на над 163 000 души в най-ниския доходен сегмент на населението”, каза тя.

Редактор: Ина Григорова