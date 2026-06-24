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Решението е взето на заседание на МС
Повишават социалната пенсия за старост до 183,81 евро. Решението е взето на заседание на Министерския съвет, обяви социалният министър Наталия Ефремова.
Тази пенсия се получава от хората, навършили 70 години, чиито годишен доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и които нямат принос в осигурителната система.
„Увеличението е равно на това, което приложихме по Швейцарското правило за всички пенсии. С такъв процент увеличихме и минималните”, подчерта Ефремова.
Увеличението на социалната пенсия води до ръст и на други, които не са свързани с трудови пенсии – инвалидни, социални. Това, от сво страна, увеличава и две основни добавки - за чужда помощ за хора с увреждания и за ветераните от войните, обясни ресорният министър.
„По този начин, на практика, повишаваме доходите на над 163 000 души в най-ниския доходен сегмент на населението”, каза тя.
Редактор: Ина Григорова
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