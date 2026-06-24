Актьорът Джейкъб Елорди и моделът Кендъл Дженър продължават да подхранват слуховете за романтична връзка помежду си. Двамата бяха заснети по време на разходка с куче в Байрън Бей, Австралия – крайбрежен град, разположен на около два часа от родния град на Елорди, Бризбейн.

За неформалната разходка звездите бяха избрали удобни и дискретни тоалети. И двамата носеха ярки дъждобрани, комбинирани с тъмни панталони, както и слънчеви очила. Кендъл Дженър беше с бандана, а Елорди – с бейзболна шапка.

Австралийската им ваканция идва само няколко седмици след като двамата бяха забелязани заедно и в Япония.

На 1 юни ресторант в Токио публикува в Instagram снимка със свои служители, на която се виждат Елорди и Дженър по време на вечеря. Постът бързо привлече вниманието на феновете и засили спекулациите за отношенията между двамата.

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди подхраниха слуховете за романтична връзка

Преди пътуването си до Япония те са били забелязани и на остров Кауаи в Хавай. Снимки, публикувани от популярния акаунт DeuxMoi, показват как двамата закусват във фермерското заведение Nourish Hanalei. Според публикации в американските медии по време на престоя си в Хавай Дженър и Елорди са били засечени още в курортен комплекс, на кафе и при пазаруване в магазин за вина. Представители на двамата обаче не са коментирали публично отношенията им.

Слуховете за възможна връзка между звездите се появиха още през март тази година, когато бяха видени в оживен разговор по време на традиционното парти на Vanity Fair след церемонията по връчването на наградите „Оскар“. Месец по-късно те бяха забелязани отново заедно по време на първия уикенд на музикалния фестивал Coachella.

Източник, цитиран от американското издание People, твърди, че двамата прекарват време заедно от няколко месеца и постепенно се опознават. „Не се опитват да превръщат отношенията си в голяма публична история. Харесва им да прекарват време заедно далеч от светлините на прожекторите“, споделя източникът.

Според същия източник Кендъл Дженър изпитва сериозни симпатии към актьора, но двамата предпочитат отношенията им да се развиват естествено и далеч от общественото внимание. Моделът неведнъж е подчертавала, че държи личният ѝ живот да остане извън публичното пространство. „За мен много неща са специални и свещени – приятелствата и връзките ми например. Смятам, че когато ги направиш публични, всичко става много по-сложно“, заяви Дженър в интервю за Vogue Australia през 2019 г.

Преди това Кендъл Дженър имаше връзки с рапъра Бед Бъни и баскетболиста Девин Букър, с когото беше заедно две години. Името ѝ е свързвано още с Бен Симънс, Блейк Грифин, A$AP Rocky и Хари Стайлс.

Джейкъб Елорди също е известен с желанието си да пази личния си живот далеч от медиите. В миналото актьорът е бил свързван с Оливия Джейд, Кая Гербер, Зендая и Джоуи Кинг.

Засега нито Елорди, нито Дженър са потвърдили официално, че са двойка, но поредицата от съвместни пътувания и появи продължава да подхранва интереса на феновете към отношенията им.

Редактор: Дарина Методиева