Министерството на културата и органите на институцията са сезирани за строеж край крепостта Царевец. Причината - несъответствия в изпълнението спрямо проекта, одобрен именно от МК и Националния институт за недвижимо културно наследство, установени при проверка от комисия към Община Велико Търново.

Инвестиционният проект трябва да се реализира съобразно новоприетия от Общинския съвет устройствен план на Стария град, както и изискванията за опазване Груповата археологическа и Архитектурно-строителна зона „Максим Райкович“ на Историческо селище – Велико Търново, в което попада имотът.

Мъж падна от скала в крепостта „Царевец”

Визата за проектиране и инвестиционният проект са съгласувани от Министерството на културата със становище от 22 декември 2020 г. Оценката за съответствие по част „Архитектура“ е извършена от арх. Милен Маринов – експерт по Закона за културното наследство.

След публикации в социалните медии и в общественото пространство, още на 9 юни е сформирана комисия от служители на Община Велико Търново, която извършва детайлна и обстойна проверка. Установени са несъответствия при изпълнението на инвестиционния проект с градоустройствените правила от 1998 г., възпроизведени в ПУП-ПРЗ на старата част на Велико Търново.

Комисията изготви доклад, който е изпратен до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. Възложителят е уведомен, че следва да отстрани нередностите.

Редактор: Дарина Методиева