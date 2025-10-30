Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец” в четвъртък сутринта, предаде кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова. Сигналът е подаден към 11:00 часа от очевидци.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Мъжът, който е на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница. Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои му операция, уточняват от болницата.

