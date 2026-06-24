Софийският районен съд наложи ефективно наказание на мъж, хванат да шофира камион след употреба на наркотици.

На 17 септември 2024 г. около 16:30 часа водачът е спрян за полицейска проверка, докато се движел с товарен автомобил по столичния булевард „Тодор Каблешков”. Полевият тест за наркотици отчел положителен резултат. Впоследствие медицинските изследвания в болница потвърдили, че мъжът е седнал зад волана след употреба на амфетамин и кокаин.

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Разследването по случая е приключило за по-малко от година с внасяне на обвинителен акт от прокуратурата.

Магистратите признаха шофьора за виновен и му наложиха наказание от 18 месеца лишаване от свобода, което трябва да бъде изтърпяно ефективно.

Освен затвора, подсъдимият е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години и ще трябва да плати глоба в размер на 500 евро. Мъжът е осъден да заплати също така равностойността на товарния автомобил и разноските по делото. Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Мария Барабашка