ДПС е в отлично политическо здраве и с добре работеща имунна система. Това написаха от партията във Facebook страницата си. От формацията подчертават, че остават незаобиколим фактор в българската политика.

"Олигархичните медии, свързани с кръга “Капитал” на Иво Прокопиев дирижирано тиражират фейк новини за хора “напускащи”, “отцепващи се” или нещо подобно от ДПС. От 265 общински съвета в страната, в които ДПС има близо 800 общински съветници, кампанията “открийте отцепниците” придобива водевилен характер, защото:

Първо - публикациите са откровен фейк, тъй като или не включват конкретни хора, а абстрактни формации, или се визират хора, които или нямат нищо общо с ДПС, или не са част от партията от години.

Второ - при толкова сериозни теми и проблеми на национално ниво, за които се очаква висока журналистическа чувствителност, заниманията с целостта и политическото здраве на ДПС са знак за едно - че ДПС е в отлично политическо здраве, с добре работеща имунна система, а с единството си ДПС продължава да е незаобиколим фактор в българската политика”, пише в поста на Движението за права и свободи.

Редактор: Калина Петкова