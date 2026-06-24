Къде управляващите постигат успехи и кои проблеми остават на дневен ред. Темата в "Твоят ден" по NOVA NEWS коментираха политологът доц. Милен Любенов, социологът проф. Андрей Райчев и политическият анализатор Георги Харизанов.

"Това е първият бюджет, който правителството на Радев ще внесе и неговите параметри са изключително важни от гледна точка на подготовката за бъдещите бюджети. Всички планове и разчети трябва да бъдат направени в по-далечна перспектива. Като политически заявки се вижда, че управляващите подхождат много предпазливо", коментира доц. Милен Любенов.

Кабинетът слага таван на заплатите за ръководства на държавни предприятия и контролни органи

"Бюджетът ще даде послание и посока. Той сам по себе за една година не може да реши всички проблеми, нито пък да подреди държавата за следващите години. Посланието е „правим сериозни реформи или продължаваме напред с корекции в курса", допълни Георги Харизанов.

"Не виждам риск за електората на Прогресивна България. Хората им дадоха цялата власт и са доволни от избора си. Българите са доволни, че властта е на едно място", изтъкна проф. Райчев.

Кои политики на властта дават резултат и къде предстоят реформи

"Властта има голям кредит на доверие. От нея се очакват решителни действия. Винаги се стига до реакции и напрежения, виждали сме протести през годините. Но това е рискът да си в управлението. Съгласен съм, че има забавяне на реформи в много сектори", коментира доц. Любенов.

"Голямото доверие и гласове са факт, но това цялото нещо те лишава от оправдания. Отговорното поведение изисква сериозни мерки", каза в допълнение Харизанов.

По думите на Райчев електоратът на Радев е еклектичен. "Хората смятаха живота си през последните години за ненормален. Никой не очаква цените в момента да паднат", обясни той.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев