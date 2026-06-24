Продължава разследването за твърдения за физическо и сексуално насилие между непълнолетни, настанени в Социално-педагогическия интернат „Христо Ботев“ в село Варненци. Това съобщиха от Районната прокуратура в Силистра.

Досъдебното производство е образувано през юли 2025 г., след постъпил сигнал за насилие между деца в специализираното заведение. Разследването се води от следовател към Окръжния следствен отдел в Силистра под надзора на прокуратурата.

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В рамките на разследването са събрани данни и становища от редица институции, сред които Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Регионалното управление на образованието, Омбудсмана, УНИЦЕФ и Българския хелзинкски комитет.

До момента са разпитани общо 29 деца. Част от тях са посочени в сигнала като предполагаеми жертви на насилие, а други са били настанени в интерната по време на проверявания период или са пребивавали там в миналото. Продължават и разпитите на служители от социалното заведение.

По случая са назначени редица експертизи. Изготвени са комплексни психолого-психиатрични оценки на седем деца, които сочат данни за упражнявано насилие. Очакват се и заключенията на две съдебномедицински експертизи, свързани с твърдения за сексуално посегателство.

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От прокуратурата уточняват, че разследването все още не е приключило. Срокът му е бил удължаван заради необходимостта от допълнителни следствени действия, издирване и разпит на деца, които вече не пребивават в интерната, както и заради времето, необходимо за изготвяне на експертизите.

Към момента няма привлечени обвиняеми и не са налагани мерки за процесуална принуда. От прокуратурата подчертават, че работата по случая продължава и всички факти и обстоятелства предстои да бъдат изяснени.

Редактор: Цветина Петкова