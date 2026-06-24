Природозащитници ще върнат в дивата природа два гривести вълка, спасени след смъртта на майка им, съобщи "Ройтерс". Това ще се случи следващия месец в Аржентина, където дългокракото диво куче е застрашено от изчезване.

Природозащитната фондация „Темайкен“ съобщи, че е приела братчето и сестричето, наречени Сън и Муун, през септември и ще ги пусне на свобода през юли в националния парк „Ибера“, където са родени.

Гривестият вълк често е описван като лисица на кокили заради тънките си и дълги крака. В действителност обаче животното не е нито вълк, нито лисица. То има големи уши, червеникава козина и пухкава бяла опашка.

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Паула Гонзалес, директор по опазването на околната среда във фондация „Темайкен“, каза, че заради неговия специфичен и жалостив вой местните хора свързват гривестия вълк с легенди – включително тази за върколака, който броди нощем. „Това поверие застрашава живота им на много места. Там, където вярването е дълбоко вкоренено, хората просто искат да ги убият“, каза тя.

Учените са оборудвали животните със сателитни нашийници, за да могат да ги проследяват след пускането им на свобода.

Редактор: Дарина Методиева