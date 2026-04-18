Застрашени от изчезване бели делфини бяха забелязани край бреговете на Източен Китай (ВИДЕО)
Ретро велосипеди на парад по улиците на Лондон (ВИДЕО)
След дълго лечение: В Аржентина пуснаха на свобода 15 пингвина (ВИДЕО)
Тайните на Ница: Една (не)стандартна обиколка на френската Ривиера (ВИДЕО)
12-часов картинг маратон в Хасково с участие на Никола Цолов
Как да превърнем стария козунак във вкусен десерт само за минути (ВИДЕО)
Хищникът прокопал дупка под оградата на местообиталището си
Вълк, избягал от зоопарк в южнокорейския град Деджон, беше заловен. Хищникът успяваше да се изплъзне от преследвачите си в продължение на девет дни. Опитите за залавянето му предизвикаха широк обществен интерес в страната.
След седмица на свобода: Заловиха маймуна, избягала от зоопарк в Шотландия (ВИДЕО)
Двегодишният вълк на име Ньокгу е бил хванат в гориста местност на 4 километра от зоопарка, съобщиха от ръководството. Той е бил упоен със специална стрелична от ветеринар и върнат в зоологическата градина. Хищникът е в добро здраве и е успял да избяга, след като прокопал дупка под оградата на местообиталището си.Редактор: Станимира Шикова
