Вълк, избягал от зоопарк в южнокорейския град Деджон, беше заловен. Хищникът успяваше да се изплъзне от преследвачите си в продължение на девет дни. Опитите за залавянето му предизвикаха широк обществен интерес в страната.

След седмица на свобода: Заловиха маймуна, избягала от зоопарк в Шотландия (ВИДЕО)

Двегодишният вълк на име Ньокгу е бил хванат в гориста местност на 4 километра от зоопарка, съобщиха от ръководството. Той е бил упоен със специална стрелична от ветеринар и върнат в зоологическата градина. Хищникът е в добро здраве и е успял да избяга, след като прокопал дупка под оградата на местообиталището си.

Редактор: Станимира Шикова