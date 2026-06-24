Лидерите на европейския формат Е-5 се събраха в сградата на германското канцлерство в Берлин, предаде АНСА. Срещата, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц, цели членовете на групата на Е-5 да координират позициите си преди срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в Турция през юли.

Във формата Е-5 са Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, съответно в Берлин при Мерц са Еманюел Макрон, Киър Стармър, Джорджа Мелони и Доналд Туск.

След дискусия по редица въпроси, сред които Украйна, европейската роля в разрешаването на конфликта в Иран и споделянето на отговорностите в НАТО, лидерите на Е-5 ще имат и вечеря, отбелязва ДПА.

Очаква се по време на срещата си в Берлин те да обсъдят и въпроса за отношенията на президента на САЩ Доналд Тръмп с неговите съюзници. Очаква се по видеоконферентна връзка в срещата да се включи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, допълва АНСА.

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Европейските лидери трябва да засилят европейския компонент на НАТО, заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

„Европа трябва да поеме своите отговорности за отбраната и сигурността, като решително продължи по поетия път към по-силен и по-устойчив компонент на Атлантическия алианс. Тази среща ни дава възможност да разгледаме инструментите, с които разполагаме, за да укрепим общата си способност да отговаряме на сложните предизвикателства, които историята ни поставя“, заяви Мелони.

Тя добави, че лидерите трябва да укрепят трансатлантическата връзка, която е един от основните стълбове на западното единство.

Редактор: Цвета Лазаркова