18-годишен младеж е в критично състояние след тежък пътен инцидент, станал през нощта срещу сряда в Русе, съобщи кореспондентът на БТА Мартин Пенев.

Сигналът за катастрофата на бул. „Липник“ е получен около 1:15 ч. По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила, управлявани от 18-годишни водачи.

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След удара едната кола излязла извън пътното платно и се ударила в дърво. Едно от колелата на автомобила се откъснало и ударило паркирано наблизо превозно средство, причинявайки материални щети.

Най-сериозно е пострадал шофьорът на автомобила, който се врязал в дървото. Той е настанен в болница. Лекарите определят състоянието му като тежко. Издадени са талони за изследвания за наличие на алкохол и дрога в кръвта му.

Другият участник в катастрофата не е пострадал. Направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая се води разследване за изясняване на причините за пътния инцидент.

Редактор: Цветина Петкова