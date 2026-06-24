Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси окръг Мендосино в Северна Калифорния, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от агенция „Ройтерс”.

По нейни данни епицентърът е регистриран на около 11 километра северно от Редуд Вали и е бил на дълбочина 8,1 километра.

Силно земетресение край гръцки острови

Засега няма информация за нанесени материални щети. Очевидци в района на Санфранциския залив, разположен на около 240 километра южно от окръг Мендосино, споделят, че не са усетили труса.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е информиран за земетресението, съобщиха от неговия кабинет в социалната мрежа X. Оттам допълват, че се координират действията със службите за извънредни ситуации и се прави оглед за евентуални последици.

Редактор: Мария Барабашка